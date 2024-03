LPI-SHL: Auto beschmiert

Walldorf (ots) - Am Dienstag zwischen 13:50 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich mit ihrem Fahrzeug einen in der Schulstraße in Walldorf geparkten grünen VW. Ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zurück blieb ein Kratzer an der hinteren linken Autotür des VW. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

