POL-PPRP: Verdacht auf Tötungsdelikt in Frankenthal - Vorläufiges Obduktionsergebnis

Ludwigshafen (ots) - Seit Freitag, den 08.03.2024 wird die 14-jährige Aynur C. aus Ludwigshafen vermisst. Sie verließ am Freitag eine Betreuungseinrichtung in Ludwigshafen Mundenheim und kehrte nicht dorthin zurück. Trotz durchgeführter Suchmaßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Personenbeschreibung. - ca. 1,70m - schlanke Statur - ...

