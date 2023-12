Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 8. Lagemeldung zur Hochwasserlage in der Samtgemeinde Flotwedel

Flotwedel (ots)

Am Abend des des 29. Dezember sowie in der Nacht auf den 30. Dezember dauerten die Arbeiten zur Bekämpfung der Hochwasserlage in der Samtgemeinde Flotwedel nach wie vor an. Um präventiv weitere Sandsäcke zu füllen, unterstützten am gestrigen Abend erneut knapp 120 zivile Helfer die Arbeiten auf dem Bauhof.

In den frühen Morgenstunden waren zwei Züge der Kreisfeuerwehrbereitschaft Uelzen mit Unterstützung der weiteren Hilfskräfte im Einsatz. Dabei wurden die Maßnahmen im Bereich Wienhausen sowie Langlingen unverändert fortgeführt, wobei sich keine Verschärfung der Lage feststellen ließ.

