FW Flotwedel: Dankesschreiben des Samtgemeindebürgermeisters - Allerhochwasser 2023

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

vom bedrohlichen Hochwasser in den letzten Tagen ist fast keiner im Flotwedel verschont geblieben. Keller sind vielerorts vollgelaufen, die Folgen noch nicht absehbar. Stellte sich anfangs die Schmutzwasserkanalisation als großes Problem dar, konzentriert sich die aktuelle Lage insbesondere auf die Sicherung der Verwallungen entlang der Aller bzw. des Mühlengrabens. Mit 5,92 Meter hat die Aller einen neuen Höchstwasserstand erreicht.

Es wird eine hohe Anzahl an Schäden und Geschädigten geben, die Folgen sind noch nicht absehbar. Die Aufräumarbeiten werden Wochen, vielleicht sogar Monate dauern. Bilder werden uns immer wieder an das Hochwasser 2023 erinnern.

Bei allem Leid was uns in diesen Tagen widerfährt, stelle ich eine bemerkenswerte Nachbarschaftshilfe fest. Der Zusammenhalt zwischen den Menschen im Flotwedel und die Unterstützung aus unseren Gemeinden, dem Landkreis, aus der Region, gar aus der gesamten Bundesrepublik ist beeindruckend. Die Kreisbereitschaft St. Wendel aus dem Saarland, die durch die Ortsfeuerwehr Hirstein eine Partnerschaft mit der Ortsfeuerwehr Wienhausen pflegt, ist ohne Anforderung zur Unterstützung angereist.

Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern. Was aktuell geleistet wird, ist überwältigend. Insbesondere in Eicklingen und Langlingen finden sich hunderte von Helfern ein, die Sandsäcke befüllen und verbauen. Landwirte unterstützen mit Ihren Maschinen, Firmen stellen sich 24/7 zur Verfügung. Das alles zu einer Zeit, an der wir alle mit unseren Familien ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest feiern wollten.

Die Lage wird uns auch ins Neue Jahr begleiten. Keiner weiß wie lange noch. Die Böden sind gesättigt und es wird einige Tage dauern, bis die Aller wieder ihr Bett erreicht.

Liebe Flotwedeler, wir können Stolz auf das bisher erreichte sein und insbesondere auf unsere Kameradinnen und Kameraden aus den Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel. Bitte unterstützen Sie sie und uns weiterhin.

Ihr / Euer

Frank Böse Samtgemeindebürgermeister

