POL-ME: 34-Jähriger ausgeraubt - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2306014

Ratingen

Am späten Abend des 05.06.2023 wurde in Ratingen ein 34-Jähriger von mehreren Tätern geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Während eines berufsbedingten Aufenthalts in Ratingen traf sich ein 34-jähriger Mann aus Hessen gegen 22:15 Uhr vor seinem Hotel an der Calor-Emag-Straße in Ratingen mit einer Internet-Bekanntschaft.

Während eines gemeinsamen Spaziergangs wurde der Mann auf der Dieselstraße in Höhe Nummer 39 von fünf bis sechs männlichen Personen mit Fäusten und Fußtritten angegriffen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Broichhofstraße.

Im Anschluss an die Auseinandersetzung stellte der Geschädigte fest, dass ihm sein Mobiltelefon und mehrere Schlüssel entwendet worden waren. Auch die Internet-Bekanntschaft hatte sich von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt.

Der Geschädigte wurde durch den Überfall leicht verletzt. Er alarmierte selbständig die Polizei, die die Angreifer trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nicht mehr antreffen konnten.

Der Geschädigte konnte seine Bekannte, sowie zwei der Angreifer beschreiben:

Bekannte: circa 18-20 Jahre alt, zwischen 1,65m und 1,70m groß, schwarze Haare, zierliche Statur, osteuropäischer Akzent. Die Frau war mit einem schwarzen Top, einer olivfarbenen Hose und weißen Schuhen der Marke "Nike Airmax" bekleidet.

Einer der Täter war circa 18-20 Jahre alt, zwischen 1,80m und 1,90m groß und kräftig. Er hat blondes, lockiges Haar und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt.

Ein zweiter Täter hatte ebenfalls ein europäisches Erscheinungsbild, einen Drei-Tage-Kinnbart und trug zum Tatzeitpunkt einen roten Pullover und eine Mütze.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, die zum angegeben Zeitpunkt im Bereich der Dieselstraße in Ratingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02102 / 982 6210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell