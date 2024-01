Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fazit der Polizei zu der Versammlung vom 16. Januar in Schwerin

Schwerin (ots)

In Schwerin fand am heutigen Abend eine angemeldete Versammlung statt. Hieran nahmen in der Spitze ca. 1.600 Personen teil. Die Schweriner Polizei hat die Versammlung begleitet. Aus polizeilicher Sicht verhielten sich die Teilnehmer friedlich und kooperativ.

Die Pressemitteilung bezieht sich auf die um 19:25 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell