POL-MG: Brand eines Fahrzeugs in Neuwerk - Polizei ermittelt

Mönchengladbach (ots) - Im Ortsteil Lürrip sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen, 5. April, gewaltsam in einen Baumarkt eingedrungen. Noch ist nicht bekannt, ob sie bei dem Einbruch etwas entwendet haben. Gegen 2.40 Uhr umstellten Einsatzkräfte der Polizei einen Baumarkt in Lürrip, nachdem ein Hinweis über einen möglichen Einbruch eingegangen war. Eine Hundeführerin suchte mit ihrem Diensthund das Gebäude ab, die unbekannten Täter waren jedoch nicht mehr vor Ort. ...

