Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen in Wickrath Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag, 7. April, in der Zeit zwischen 19.30 und 23.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lisztstraße in Wickrath-Mitte eingebrochen und haben Schmuck gestohlen.

Die Einbrecher öffneten die nur zugezogene Wohnungstür vermutlich mit der Flippermethode, indem sie eine Plastikkarte gegen die Schließnase schoben.

Die Polizei warnt: Schließen Sie Ihre Wohnungstür immer ab, wenn sie nicht zu Hause sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell