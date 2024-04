Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Die Polizeidirektion Pirmasens lädt zum Berufsinformationsabend ein

Am Montag, den 08.04.2024, um 18:00 Uhr sowie am Dienstag 16.04.2024, um 18:00 Uhr, informiert die Polizei Pirmasens in den Räumen ihrer Dienststelle über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf.

Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch für Quereinsteiger möglich. Für den nächsten Einstellungstermin im Oktober 2024 sind noch Plätze frei!

Bewerbungsfrist für die Einstellung im Oktober ist der 31.05.2024.

Anmeldungen für die Teilnahme werden unter Angaben des vollständigen Namens, Geburtsdatum sowie der Erreichbarkeit unter pdpirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.

