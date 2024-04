Polizeidirektion Pirmasens

Pirmasens

Zigarettenautomaten-Aufbruch

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte eine Gruppe von drei Personen den Zigarettenautomat in der Straße "Im Erlenteich" aufzubrechen. Durch Zeugen wurden sie jedoch bei der Tatausführung gestört. Eine Gruppe von drei Personen im Alter von 16 bis 19 Jahren konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort angetroffen und kontrolliert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

