Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240310 - 0276 Frankfurt - Niederrad: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Seit dem 08.03.2024 Uhr, gg. 09:15 Uhr, wird der49-jährige Herr Christian G. vermisst. Herr Christian G. ist von der Station 93.5, der Uniklinik in Frankfurt am Main abgängig.

Hierbei sei er nach einer Ergotherapie Stunde, in unbekannte Richtung weggegangen. Er verließ das Krankenhaus ohne Handy, Portemonnaie und Ausweise.

Herr G. leidet an einer Identitätsstörung und Schizophrenie. Da er seine Medikamente nicht eingenommen hat, ist er aufgrund seiner Störung nicht in der Lage, sich artikulieren zu können. Auch besteht die Gefahr, dass Herr G. sich durch unkontrollierte Handlungen selbst in Gefahr bringen könnte.

Herr Christian G. ist ca. 1,77 m groß, abgemagert, hat braune Haare mit Irokesenschnitt, trägt Schnauzbart. Er ist bekleidet mit einer schwarzblauen Bomberjacke, weißes T-Shirt, blaue Jeans, trägt eine Mullbinde am Gürtel, hat braune Sneaker an.

Auffällig ist seine Bemalung unterhalb der Augen.

Das vorhandene Bild ist vom 17.01.2023 und nicht aktuell.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Herrn Christian G. nach dem 08.03.2024, um 09:15 Uhr, machen?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter der Rufnummer 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

