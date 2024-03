Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240310 - 0273 Frankfurt - Westend: Diebstahl von Ausstellungswaren auf dem Frankfurter Messegelände - mehrere Männer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Tag (09. März 2024) konnten Polizeibeamte drei Männer festnehmen, die im Januar Ausstellungswaren im Wert von ca. 15.000 Euro geklaut hatten.

Nach Beendigung der Messe "Ambiente" am 30.01.2024 kam es zu besagtem Diebstahl von Ausstellungswaren. Die Taten wurden bei dem Polizeiposten auf dem Messegelände angezeigt, die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Diebesgut entkommen.

Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten das Fahrzeug, sowie die Personen zu identifizieren.

Bei der Abbauphase der Messe "Light and Building" am gestrigen Samstag (09.März 2024) bemerkten Polizisten dann, wie das identifizierte Fahrzeug in den Messebereich einfuhr.

Drei der im Januar beteiligten Männer wurden durch Polizeibeamte vor Ort in dem Fahrzeug festgenommen. Es handelt sich um einen 37-jährigen, einen 32-jährigen und einen 26-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell