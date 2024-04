Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 55-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 11. April, ereignete sich auf der Kreuzung Eickener Straße/ Hindenburgstraße, gegen 19.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach Angaben beider Unfallbeteiligter kam es zur Kollision, als beide bei jeweils grüner Ampel losfuhren. Der 42-jährige Autofahrer stand an der roten Ampel auf der Eickener Straße in Fahrtrichtung Heinrich-Sturm-Straße. Bei grün zeigender Ampel beabsichtigte er nach links in die Hindenburgstraße abzubiegen. Der 55-jährige Fahrradfahrer stand an der roten Ampel auf der Eickener Straße in Fahrtrichtung Steinmetzstraße und fuhr bei grün zeigender Ampel los, um die Hindenburgstraße zu überqueren. Mitten auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell