POL-LIP: Blomberg-Tintrup. Brandstiftung - Gartenhütte in Vollbrand.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06./07.04.2024) versuchten Unbekannte in ein An- und Verkaufsgeschäft in der Straße Krumme Weide einzubrechen. Gegen 1 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Täter, beim Versuch gewaltsam in das Geschäft einzusteigen. Als der Zeuge intervenierte, flüchteten diese umgehend vom Tatort. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1: ca. 20-30 Jahre, männlich, ...

mehr