Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeuge verhindert Einbruch.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06./07.04.2024) versuchten Unbekannte in ein An- und Verkaufsgeschäft in der Straße Krumme Weide einzubrechen. Gegen 1 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Täter, beim Versuch gewaltsam in das Geschäft einzusteigen. Als der Zeuge intervenierte, flüchteten diese umgehend vom Tatort. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1: ca. 20-30 Jahre, männlich, schlank, schwarzer Hoodie, schwarze Jogginghose, weiße Sneaker Person 2: ca. 20-30, männlich, schlank, weißer Hoodie, weiße Sneaker Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

