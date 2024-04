Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Tankstelle.

Lippe (ots)

Mitte Oktober betraten drei unbekannte Tatverdächtige eine Tankstelle an der Paderborner Straße in Detmold. Zwei der Tatverdächtigen verwickelten den Angestellten in ein Gespräch, während der dritte Tatverdächtige insgesamt 50 E-Zigaretten (ELFA) unter einer roten, über seinem linken Arm hängenden Jacke steckte. Anschließend entfernten sie sich in einem PKW mit polnischer Zulassung. Die Polizei sucht nun mit richterlichem Beschluss öffentlich nach den Tätern. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täterbeschreibung:

Tatverdächtiger 1: - männlich - ca. 30-40 Jahre alt - ca. 180-190 cm groß - kräftige Statur - schwarze Haare - schwarze Turnschuhe, schwarze Hose, schwarze leichte Daunenjacke

Tatverdächtiger 2:

- männlich - ca. 25-35 Jahre alt - ca. 175-185 cm groß - schlanke Statur - dunkelbraune Haare - Mobiltelefon in der Hand - schwarze-weiße Schuhe der Marke Nike, graue Jogginghose, schwarzer Rollkragenpullover, weiße Strickjacke

Tatverdächtiger 3:

- männlich - ca. 30-40 Jahre alt - ca. 155-165 cm groß - dürre Statur - schwarze Haare - Bart - schwarze Turnschuhe, Bluejeans, schwarze Jacke mit grauer Kapuze, rote Jacke

Bilder und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/131976 Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell