Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Föritztal (ots)

Am Dienstag, gegen 15.50 Uhr, befuhr die 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in Föritztal die Kreisstraße in Richtung Sonneberg. In Höhe Flurstraße wollte sie nach links abbiegen und beachtete die im Gegenverkehr befindliche 72-jährige Fahrerin eines PKW nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

