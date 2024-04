Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Mann von Pkw überrollt

Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr beabsichtigten drei Männer an einer Werkstatt im Imkerweg einen Ford Galaxy vom Werkstattgebäude aus auf die Straße zu schieben, um ihn dort am Fahrbahnrand abzustellen. Dazu setzte sich eine Person auf den Fahrersitz und schaltete die Zündung ein, um die Lenkung bedienen zu können. Die beiden anderen Männer schoben den Pkw, dessen Bremsanlage defekt war, auf die Fahrbahn. Ein 62-jähriger Mann aus Warendorf, der nach Angaben der drei beteiligten Männer gar nicht an dem Vorgang beteiligt war, beabsichtigte, das rollende Fahrzeug abzubremsen und lief dazu vor den Pkw. Er stolperte jedoch, fiel zu Boden und wurde vom rechten Vorderrad des Ford überrollt. Leicht verletzt wurde er mittels eines Rettungswagens ins Klinikum Detmold eingeliefert. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

