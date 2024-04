Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Zusammenstoß auf der Ostwestfalenstraße

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag um 15.00 Uhr kam es zu einer Kollision zweier BMW auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Einmündung Liemer Straße. Eine 53-jährige Frau aus Barntrup beabsichtigte, von der Liemer Straße aus nach links auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo abzubiegen. Dabei übersah sie den BMW eines 34-jährigen Detmolders, der von der Ostwestfalenstraße, von Bielefeld kommend, seinerseits nach links auf die Liemer Straße abbiegen wollte und vorfahrtberechtigt war. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, dabei erlitt der Mann aus Detmold leichte Beinverletzungen. Ein angeforderter Rettungswagen kam zum Glück nicht zum Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, blieben aber fahrbereit. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell