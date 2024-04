Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Kradfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Lippe (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr befuhren ein 47-jähriger Mann aus dem Kalletal und sein 19-jähriger Sohn mit ihren Krafträdern die B 238 von Kalletal aus kommend in Richtung Lemgo. In Höhe des Ortsteiles Bavenhausen fuhren sie hinter einem Gespann, bestehend aus einem Pkw und einem Pferdeanhänger. Aus bislang nicht geklärter Ursache bremste die Fahrerin des Gespannes dieses stark ab. Der 47-jährige Kradfahrer verbremste sich mit seiner Suzuki und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Mittels eines Rettungswagens wurde er dem Klinikum in Detmold zugeführt. Sein Sohn kümmerte sich um den Verbleib des Krades. Die Fahrerin des Gespannes entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort, nachdem sie kurz ausgestiegen war und sich die Unfallszenerie angesehen hatte. Sie sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

