Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Diebstahl eines Motorrollers

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr stellte ein 51-jähriger Mann aus Oerlinghausen seinen Motorroller der Marke "Shanghai Schenke (RC) in Lage an der Breslauer Straße vor Haus Nr. 3 ab und verschloss diesen vorschriftsmäßig. Als er gegen 09.45 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Roller von unbekannten Tätern entwendet worden war. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell