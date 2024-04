Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch in Eigentumswohnung

Lippe (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr bis Freitag, 12.00 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung in der Schießhofstraße einzudringen. Sie hebelten mit einem Werkzeug an der Balkontür der im Hochparterre gelegenen Balkontür. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand, so dass die Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Schießhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

