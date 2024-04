Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall auf Nordring.

Lippe (ots)

Kurz vor 16 Uhr am Donnerstag (04.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 239 mit zwei Verletzten. Der Unfallhergang, und ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren ein 38-Jähriger in einem grauen VW Touareg und ein 32-Jähriger in einem schwarzen BMW 650i in Fahrtrichtung Ernst-Hilker-Straße auf der Nordstraße. In einer langgezogenen Rechtskurve kollidierten die Autos aus bislang ungeklärter Ursache miteinander. Der 38-Jährige verlor durch die Kollision offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, der daraufhin im Gegenverkehr mit dem grauen Volvo V70 einer 38-Jährigen zusammenstieß. Die Frau wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Auch der VW-Fahrer kam leicht verletzt ins Klinikum.

Der Sachschaden wird auf 90 000 Euro geschätzt. Der VW und der BMW sowie die Führerscheine der beiden Fahrer aus Detmold wurden von der Polizei sichergestellt.

Der Volvo der Fahrerin, ebenfalls aus Detmold, wurde abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell