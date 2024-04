Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. In Graben gefahren.

Lippe (ots)

Ein 67-jähriger Mann aus Gelsenkirchen kam am Donnerstag (04.04.2024) gegen 13:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße Oelentrup ab. Er war mit einem grauen Opel Astra in Fahrtrichtung Extertal unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und nach rechts in den Graben fuhr. Dabei wurde er schwer verletzt und konnte das Auto nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehr entfernte das Dach des Autos, um den Mann zu befreien. Er wurde ins Klinikum gebracht. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Wer Hinweise auf den Unfallhergang geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

