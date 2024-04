Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schneller Fahndungserfolg nach Quad-Diebstahl.

Lippe (ots)

Heute haben wir eine Pressemitteilung zu einem Quad-Diebstahl veröffentlicht (zur alten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5749487). Schon wenige Stunden später konnte dem Besitzer die gute Nachricht übermittelt werden, dass sein Fahrzeug gefunden ist. Da das Quad umgehend von den lippischen Polizeibeamtinnen über das polizeiliche Informationssystem zur Fahndung ausgeschrieben wurde, fiel es der Bundespolizei heute Morgen bei einer Kontrolle eines Transporters an der Grenzstation in Frankfurt/Oder auf. Es stand zusammen mit einem Motorrad mit lippischem Kennzeichen auf der Ladefläche des Transporters. Das Motorrad war übrigens ebenfalls in Detmold gestohlen, was der Besitzer jedoch noch nicht wusste.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise können weiterhin an das Kriminalkommissariat 2 übermittelt werden, Telefon 05231 6090.

