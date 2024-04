POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Unfall auf der Lageschen Straße.

Lippe (ots) - Am Mittwoch (03.04.2024) wurde eine Honda SJ100 mit Herforder Kennzeichen gestohlen, die ab 6:45 Uhr am Fahrbahnrand der Liebigstraße abgestellt wurde. Als der Fahrer um 16:45 Uhr zum Abstellort zurückkehrt, war der Motorroller verschwunden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / ...

