Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug mit Sprühfarbe beschädigt

Greußen (ots)

In der Zeit von Sonntag 18.00 Uhr bis Montag 05.40 Uhr wurde am Markt ein Auto mit grüner Sprühfarbe beschädigt. An dem schwarzen Audi wurde die Farbe an der Fahrerseite aufgesprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/57 43 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0296001

