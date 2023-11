Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bewohner verstirbt bei Wohnhausbrand

Harztor (ots)

Am Montag kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Neustadt/Harz. Im Rüdigsdorfer Weg kamen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Während der Löscharbeiten wurde der 70-jährige Wohnungsinhaber leblos in der Wohnung aufgefunden und durch Kameraden der Feuerwehr geborgen. Die Ursache des Brandes ist gegenwärtig unklar. Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen und des Landeskriminalamtes Thüringen kommen zur Klärung an dem Brandort zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50000 Euro geschätzt.

