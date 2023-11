Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auch unter Einfluss von Medikamenten sollte man kein Kraftfahrzeug führen

Artern (ots)

Am Morgen des 12.11.2023, gegen 03:30 Uhr kam es zwischen den Ortslagen Donndorf und Hechendorf zu einem Zusammenstoß eines 60-jährigen Mannes, welcher einen Personenkraftwagen führte, mit einem Telefonmasten. Wie sich herausstellte, war der Mann vermutlich durch die Einnahme von Medikamenten in seiner Wahrnehmung getrübt, sodass dieser Zusammenstoß zustande kam. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige, wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Überdies muss er sich wegen der Störung von Telekomunikationsanlagen verantworten. Zur Dokumentation der Konzentration der eingenommen Medikamente in seinem Blut, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auch der Führerschein wurde durch die eingesetzten Beamten vorläufig sichergestellt.

