LPI-NDH: Lange Fahrt endet in Niedertopfstedt

Sondershausen (ots) - Am Morgen des 12.11.2023 besuchte ein, bereits polizeilich bekannter, junger Mann, die Dienstellte der Polizeiinspektion Kyffhäuser um einer Meldeauflage nachzukommen. Was dieser junge Mann nicht wusste - gegen ihn bestand ein offener Haftbefehl. Dem nicht zur Genüge führte der Mann circa 3 Gramm Marihuana und diverse Konsumutensilien mit sich. So bekam der junge Mann nicht nur eine Strafanzeige, ...

mehr