LPI-NDH: Pferde aufgescheucht und auf Abwegen

Arenshausen (ots)

Am Sonntag meldeten sich zur Mittagszeit mehrere Anrufer bei der Polizei, um mitzuteilen, dass sich zwischen Arenshausen und der Wiesenmühle mehrere Pferde auf der Fahrbahn befinden. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld konnten die Tiere in Arenshausen festgestellt und auf eine Koppel gebracht werden. Ursächlich für das Aufscheuchen der Tiere war vermutlich eine Treibjagd in der Nähe.

