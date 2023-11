Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug verunfallt währende eines Lichtchecks

Sondershausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags kam es zu einer Störung an der lichttechnischen Einrichtung eines Renaults. Die 58-jährige Fahrerin stoppte deshalb das Fahrzeug im Bereich der Überfahrt von der Bundesstraße 249 zur Bundesstraße 4. Vermutlich setzte sich das Fahrzeug eigenständig aufgrund der mangelnden Sicherung gegen das Wegrollen in Bewegung und verunfallte in einem Straßengraben. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell