POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Wem gehört das Fahrrad?

Lippe (ots) - Kurz vor 16 Uhr am Donnerstag (04.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 239 mit zwei Verletzten. Der Unfallhergang, und ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren ein 38-Jähriger in einem grauen VW Touareg und ein 32-Jähriger in einem schwarzen BMW 650i in Fahrtrichtung Ernst-Hilker-Straße auf der Nordstraße. ...

mehr