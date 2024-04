POL-LIP: Lage - Alkoholisiert im Pkw unterwegs

Lippe (ots) - Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr befuhren ein 47-jähriger Mann aus dem Kalletal und sein 19-jähriger Sohn mit ihren Krafträdern die B 238 von Kalletal aus kommend in Richtung Lemgo. In Höhe des Ortsteiles Bavenhausen fuhren sie hinter einem Gespann, bestehend aus einem Pkw und einem Pferdeanhänger. Aus bislang nicht geklärter Ursache bremste die Fahrerin des Gespannes dieses stark ab. Der 47-jährige ...

