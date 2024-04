Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Lippe (ots)

Leicht verletzt wurde ein 26 Jahre alter Seat-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem VW Bus auf der Kreuzung "Konsul-Wolf-Straße / Richard-Wagner-Straße / Leopoldstraße". Zu der Kollision kam es am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr, als der 55-jährige Fahrer des VW Busses von der Richard-Wagner-Straße aus nach links auf die Leopoldstraße in Richtung Klinikum abbiegen wollte. Dabei schätze er die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung des ihm entgegenkommenden Seats falsch ein und im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Seat erlitt leichte Verletzungen am Bein und sucht selbstständig einen Arzt auf. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, blieben aber fahrbereit. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

