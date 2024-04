Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - 1 Verletzter bei Abbiegeunfall

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr bog ein 24-jähriger Mann aus Lage mit seinem BMW vom Parkplatz des "Schulzentrums Werreanger" nach rechts auf die Breite Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen, ebenfalls aus Lage stammenden Mannes, der mit seinem Ford die Breite Straße in Richtung Detmolder Straße befuhr. Bei der Kollision wurde der Fahrer des Ford leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

