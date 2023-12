Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen

Wiemersdorf - Unbekannte brechen in zwei Wohnungen ein - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend (01.12.2023) ist es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße "Ziegeleiweg" in Wiemersdorf gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld, Schmuck und Smartphones in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags entwendeten.

Der geschädigte Wohnungsnehmer grenzte die Tatzeit von 18:30 Uhr bis 00:15 Uhr ein. In diesem Zeitraum verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Stehlgut.

Des Weiteren versuchte ein unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen (02.12.2023) in der Straße "Neuer Weg" in Kaltenkirchen ebenfalls in eine Wohnung einzubrechen. Um 02:05 Uhr wurde die anwesende Bewohnerin durch ein "Knackgeräusch" geweckt. Beim Nachsehen stellte sie eine männliche Person auf ihrem Balkon fest, die gegenwärtig an der Balkontür hebelte.

Eine umgehend alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort keine Person mehr feststellen.

Der Mann trug zur Tatzeit eine Jacke mit Reflektoren an den Ärmeln und der Kapuze.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell