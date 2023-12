Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Stehlgut bisher unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (30.11.2023) ist es in der "Schwentinestraße" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem die unbekannten Täter einen Sachschaden von vorläufig geschätzten 2.500 Euro anrichteten.

In einem 24-stündigen Zeitraum vom Vortag 11:00 Uhr bis zum Feststellungszeitpunkt am Donnerstag um 11:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in das Wohnobjekt ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten.

Der geschädigte Bewohner des Hauses konnte sich bisher keinen Überblick verschaffen, ob Gegenstände entwendet wurden.

Täterhinweise liegen der Polizei gegenwärtig nicht vor.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell