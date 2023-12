Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Festnahme und Inhaftierung von zwei Wohnungseinbrechern

Bad Segeberg (ots)

Auch in dieser Woche gelang der Polizei die Festnahme von zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern kurz nach deren Tatausführungen im Tornescher Stadtgebiet. Nach den bisherigen Erkenntnissen steht das Duo im konkreten Verdacht, am Donnerstag (30.11.2023) mindestens drei Einbrüche unmittelbar vor der Festnahme begangen zu haben.

Die erste Geschädigte meldete sich um 13:00 Uhr bei der Polizei. Eine Frau und ein Mann versuchten unmittelbar zuvor in der "Friedrichstraße" gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Hausbewohnerin kehrte in diesem Moment nach Hause zurück und vertrieb die beiden Personen vom Grundstück.

Um 13:25 Uhr ging der nächste Notruf bei der Polizei ein. Dieses Mal war ein Einfamilienhaus in der "Esinger Straße" betroffen. Die geschädigte Bewohnerin kam ebenfalls gerade nach Hause und entdeckte eine Frau sowie einen Mann bei dem Versuch, gewaltsam in ihr Haus einzubrechen. Nach einer Ansprache entfernten sich die Entdeckten anschließend in Richtung Prisdorf.

Zeitgleich zu den beiden Taten wurden durch die Regionalleitstelle der Polizei in Elmshorn starke Polizeikräfte zur Fahndung des Einbrecherduos entsandt.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung um 13:35 Uhr zwei Personen auf frischer Tat bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der "Esinger Straße" sichten. Nach einer kurzen Flucht konnten die beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe durch Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund der detaillierten Beschreibungen sowie aufgefundenem Einbruchwerkzeug bei den Festgenommenen konnte ein konkreter Tatverdacht begründet werden, so dass die 19-Jährige und der 23-Jährige nach Anregung der Kriminalpolizei in Pinneberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vorgeführt wurden. Beim Amtsgericht Itzehoe erließ eine Ermittlungsrichterin zwei Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen, die im Anschluss der JVA in Itzehoe und der JA in Schleswig überstellt wurden.

Die weitergehenden Ermittlungen werden gegenwärtig durch die Staatsanwaltschaft in Itzehoe und dem Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt und dauern weiter an. Ein Zusammenhang zu weiteren Einbruchstaten in der Region wird derzeit geprüft.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell