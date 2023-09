POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Gurtverstoß mit Folgen

Darmstadt-Arheilgen (ots) - Am Donnerstag, den 07.09.2023, kam es in Darmstadt/Arheilgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 8 Jahre alter Junge aus Darmstadt befuhr mit seinem Fahrrad einen Feldweg in der Verlängerung des Asternweg in Richtung Bahnhof Arheilgen, als ihm ein noch unbekannter Rennradfahrer entgegenkam. Unmittelbar im Bereich der dortigen Bahnunterführung kam es zum Zusammenstoß ...

