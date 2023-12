Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch

BAB 23 - Verkehrskontrolle durch Polizei und Zoll

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (01.12.2023) führten die Polizei und der Zoll auf der BAB 23 auf der Richtungsfahrbahn Norden in Höhe des Rastplatzes "Forst Rantzau" eine stationäre Verkehrskontrolle durch.

In einem Zeitraum von 20:00 Uhr bis 01:15 Uhr kontrollierten insgesamt 24 Einsatzkräfte unter Anleitung des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers in Elmshorn diverse Fahrzeuge, um schwerpunktmäßig die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden zu überprüfen.

In einer Gesamtbilanz wurden 19 Strafverfahren, unter anderem Trunkenheit in Verkehr, und diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem vollstreckten die Kontrollkräfte einen offenen Haftbefehl. In 34 Fällen wiesen Kraftfahrzeuge technische Mängel auf oder die Fahrzeugführenden konnten die erforderlichen Dokumente nicht vorlegen, so dass im jeweiligen Fall ein sogenanntes Kontrollberichtsverfahren eingeleitet wurde und die Verantwortlichen die Mängelbehebung oder die Dokumente nachträglich nachweisen müssen.

