Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: "Nickerchen" im Bahnhof Harburg wird per Haftbefehl gesuchtem Mann zum Verhängnis-

Hamburg (ots)

Am 16.04.2023 gegen 11.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.34) im Bahnhof Hamburg-Harburg fest. Zuvor geriet der Mann in das Visier einer Polizeistreife, da er regungslos auf dem Boden im Eingangsbereich lag. Um auszuschließen, dass es sich ggf. um eine hilflose oder erkrankte Person handelte, wurde der 34-Jährige geweckt. Tatsächlich hatte der Mann nur ein "Nickerchen" gemacht. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. "Seit Anfang April 2023 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt." Jetzt hat der Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen zu verbüßen. Auf dem Bundespolizeirevier im Bahnhof stellte ein zuvor angeforderter Arzt die Gewahrsamsfähigkeit des deutschen Staatsangehörigen fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell