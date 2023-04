BPOL-HH: Fußballrückreiseverkehr - ausgestreckter Mittelfinger sorgt für Vollstreckung eines Haftbefehls

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei befanden sich am 03.04.2023 gegen 20.55 Uhr zwei Männer (m.23, m.48) am Hamburger Hauptbahnhof im laufenden Bahnverkehr in den S-Bahngleisen, um eine Geldbörse zu suchen. Zwei Triebfahrzeugführer befanden sich mit S-Bahnzügen der Linie S 1 und S 21 auf ...

mehr