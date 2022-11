POL-MG: Polizei Mönchengladbach wieder telefonisch unter Amtsleitung 02161-29-0 erreichbar | Telefonstörung behoben

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16. November, um 16.30 Uhr und Donnerstag, 17. November, um 6.40 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Straße Am Hockstein eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Die Einbrecher stahlen ein elektronisches Gerät. Ob sie weitere Beute machten, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km) ...

