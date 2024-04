Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mann mit Metallrohr verletzt.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (06.04.2024) kam es gegen 22 Uhr in der Nordstraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 41-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Nach ersten Angaben wurde der Mann vermutlich von fünf Personen attackiert. Während der Auseinandersetzung soll ein Metallrohr eingesetzt worden sein. Der Horn-Bad Meinberger wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen auf Tatverdächtige an das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090 zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

