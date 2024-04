Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Frau auf Fahrrad belästigt - Täter gestellt, Geschädigte gesucht.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag (07.04.2024) zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr belästige ein 33-jähriger Mann aus Lemgo eine Frau. Die Frau, die etwa 60 Jahre alt sein soll und graue oder weiße Haare hat, wurde von dem Täter daran gehindert, mit ihrem Fahrrad auf der Regenstorstraße in Richtung Schuhstraße weiterzufahren. Der Täter wurde von der Polizei in Tatortnähe gestellt und leistete bei der anschließenden Personenkontrolle Widerstand. Die Kreispolizeibehörde Lippe bittet die geschädigte Frau sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

