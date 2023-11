Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Wieden -- Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Landesstraße 123 vorübergehend voll gesperrt

Freiburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers kam es am heutigen Mittwoch, den 01.11.2023, gegen 12:45 Uhr im Landkreis Lörrach.

Wie die Polizei bisher ermitteln konnte, befuhr ein 28-Jähriger in einer Gruppe mit seinem Motorrad die Landesstraße 123 von Wieden kommend in Richtung Utzenfeld.

In Höhe des Ortsteils Niedermatt kam der Mann am Ende einer etwa 200 Meter langen Geraden in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke.

Hierbei wurde der 28-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 5000,00 Euro.

Die Fahrbahn war für die erforderlichen Maßnahmen für eine Dauer von etwa einer halben Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell