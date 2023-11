Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schlägerei nach Halloween-Party in Wehr-Öflingen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 1. November 2023 teilten gegen 03:10 Uhr zahlreiche Anrufer der Polizei mit, dass es vor der Grundschule in Wehr-Öflingen zu einer größeren Schlägerei gekommen ist. Diese steht im Zusammenhang mit einer dort stattfindenden Halloween-Party in der örtlichen Sporthalle.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter zwang einen 24 Jahre alten Geschädigten, sein fahrendes Fahrzeug anzuhalten, indem er sich vor das Auto stellte. Als der 24-Jährige den Unbekannten aufforderte, seine Handlungen zu unterlassen, erfolgte unvermittelt ein Faustschlag durch das geöffnete Fahrerfenster. Der Geschädigte und seine Mitfahrer verließen daraufhin das Fahrzeug. Es kam zu einer mutmaßlichen Attacke seitens des Angreifers und seiner Gruppe. In der Folge brach eine Schlägerei mit bis zu 30 Personen aus. Während der Auseinandersetzung wurde der 24-Jährige, der zu Boden ging, von mehreren Personen getreten. Insgesamt erlitten sechs Personen teilweise schwere Verletzungen.

Der Hauptaggressor wird wie folgt beschrieben: 180cm groß, schlanke Figur, dunkele Haare, drei Tage Bart, schwarze Kleidung, auffälliges schwarzes Dreieck am Auge (Halloweenschminke)

Erst nach dem Eintreffen von insgesamt sieben Polizeistreifen vor Ort konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und den körperlichen Auseinandersetzungen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761-9340 zu melden.

