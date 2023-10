Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Seniorin fährt bei Parkplatzsuche Fußgänger an - Fußgänger leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 87-jährige Pkw-Fahrerin suchte am Montag, 30.10.2023, gegen 10.45 Uhr, wohl einen Parkplatz auf dem Engelplatz und verwechselte dabei das Gas- mit dem Bremspedal. Der Pkw der 87-Jährigen fuhr plötzlich beschleunigt geradeaus und kollidierte mit einer Baustellenabsperrung, welche zur Seite flog. Ein 17-jähriger Fußgänger, der in diesem Moment über die Fußgängerfurt in der Kreuzstraße in Richtung Baustelle lief, erkannte die Situation und wich zurück um nicht frontal von dem Pkw erfasst zu werden. Trotz Ausweichen wurde der Fußgänger von dem Pkw angefahren und stürzte zu Boden. Der 17-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Am Pkw der 87-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

