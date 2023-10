Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Hund hetzt Schaf und verbeißt sich in dessen Hinterläufe - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.10.2023, gegen 08.30 Uhr, soll ein Hund in eine Schafweide eingedrungen sein, ein Schaf gehetzt und sich in dessen Hinterläufe verbissen haben. Der Hund habe dann von dem Schaf abgelassen und sei davongerannt. Die eingezäunte Schafweide befindet sich an einem Feldweg in den Reben unterhalb des Hohlewegs bei Ötlingen. Das verletzte Schaf wurde vom Besitzer zum Tierarzt gebracht, wo es aufgrund der Schwere der Verletzungen eingeschläfert werden musste. Der Fachdienst der Polizei, Gewerbe und Umwelt, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Hund und dessen Besitzer geben können. Der gesuchte Hund soll ein schwarz-weiß geflecktes Fell gehabt und ähnlich wie ein Border Collie ausgesehen haben. Hinweise nimmt der Fachdienst Gewerbe und Umwelt zu den Bürozeiten unter der Telefonnummer 07621 9800-251 oder unter der Email freiburg.pp.sd.gu@polizei.bwl.de entgegen.

